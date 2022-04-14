OpenZK Network (OZK) Tokenomics Få vigtig indsigt i OpenZK Network (OZK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OpenZK Network (OZK) Information OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. Officiel hjemmeside: https://www.openzk.net Hvidbog: https://docs.openzk.net/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF Køb OZK nu!

OpenZK Network (OZK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OpenZK Network (OZK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Alle tiders Høj: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Alle tiders Lav: $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 Nuværende pris: $ 0.0004793 $ 0.0004793 $ 0.0004793 Få mere at vide om OpenZK Network (OZK) pris

OpenZK Network (OZK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OpenZK Network (OZK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OZK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OZK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OZK's tokenomics, kan du udforske OZK tokens live-pris!

