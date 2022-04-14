OVER (OVER) Tokenomics Få vigtig indsigt i OVER (OVER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OVER (OVER) Information OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards. Officiel hjemmeside: https://over.network/ Hvidbog: https://docs.over.network/ Block Explorer: https://scan.over.network/ Køb OVER nu!

OVER (OVER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OVER (OVER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.32 $ 0.32 $ 0.32 Alle tiders Lav: $ 0.01775239183241372 $ 0.01775239183241372 $ 0.01775239183241372 Nuværende pris: $ 0.01807 $ 0.01807 $ 0.01807

OVER (OVER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OVER (OVER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OVER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OVER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OVER's tokenomics, kan du udforske OVER tokens live-pris!

