Oshi (OSHI) Information In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value. There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind. Officiel hjemmeside: https://project-oshi3.com/en.html Hvidbog: https://bobg.gitbook.io/oshitoken-en/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x09cAD96Bc28f55e9253cfB9a84a3A1Ab79061E54 Køb OSHI nu!

Oshi (OSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oshi (OSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M Alle tiders Høj: $ 0.585268 $ 0.585268 $ 0.585268 Alle tiders Lav: $ 0.010925594556825855 $ 0.010925594556825855 $ 0.010925594556825855 Nuværende pris: $ 0.026555 $ 0.026555 $ 0.026555 Få mere at vide om Oshi (OSHI) pris

Oshi (OSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oshi (OSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OSHI's tokenomics, kan du udforske OSHI tokens live-pris!

Oshi (OSHI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OSHI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OSHI prishistorikken nu!

OSHI Prisprediktion Vil du vide, hvor OSHI måske er på vej hen? Vores OSHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OSHI Tokens prisprediktion nu!

