Ordify (ORFY) Information Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality. Officiel hjemmeside: https://ordify.world Hvidbog: https://ordify.gitbook.io/ordifyworld/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x39f0F4c64c7Ad1Ebb25cfEaFdd221cDEe3084441 Køb ORFY nu!

Ordify (ORFY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ordify (ORFY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 835.00K $ 835.00K $ 835.00K Alle tiders Høj: $ 0.9438 $ 0.9438 $ 0.9438 Alle tiders Lav: $ 0.008927264354172118 $ 0.008927264354172118 $ 0.008927264354172118 Nuværende pris: $ 0.00835 $ 0.00835 $ 0.00835 Få mere at vide om Ordify (ORFY) pris

Ordify (ORFY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ordify (ORFY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORFY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORFY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORFY's tokenomics, kan du udforske ORFY tokens live-pris!

Ordify (ORFY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ORFY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ORFY prishistorikken nu!

ORFY Prisprediktion Vil du vide, hvor ORFY måske er på vej hen? Vores ORFY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ORFY Tokens prisprediktion nu!

