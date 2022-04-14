Optopia (OPAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Optopia (OPAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Optopia (OPAI) Information Optopia is an AI-driven, intent-centric Layer 2 network that allows permissionless intent creation. It utilizes tokenomics to drive AI Agents to execute intents, thereby achieving a smarter and highly active Layer 2 with exceptional Daily Active AI. Optopia's mission is to simplify Web3 operations through AI Agents, helping more users enter the Web3 industry with low barriers, and empowering AI Agents through tokenomics to unleash the true potential of Web3. Officiel hjemmeside: https://www.optopia.ai/ Hvidbog: https://docs.optopia.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BK5GJDHXs9Nhnn4fcJrTauZ4guii5oEw7Cyxr6Ecpnqc Køb OPAI nu!

Optopia (OPAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Optopia (OPAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 212.00K $ 212.00K $ 212.00K Alle tiders Høj: $ 0.00532 $ 0.00532 $ 0.00532 Alle tiders Lav: $ 0.000016672512320626 $ 0.000016672512320626 $ 0.000016672512320626 Nuværende pris: $ 0.0000212 $ 0.0000212 $ 0.0000212 Få mere at vide om Optopia (OPAI) pris

Optopia (OPAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Optopia (OPAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPAI's tokenomics, kan du udforske OPAI tokens live-pris!

Sådan køber du OPAI Er du interesseret i at tilføje Optopia (OPAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OPAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OPAI på MEXC nu!

Optopia (OPAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OPAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OPAI prishistorikken nu!

OPAI Prisprediktion Vil du vide, hvor OPAI måske er på vej hen? Vores OPAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OPAI Tokens prisprediktion nu!

