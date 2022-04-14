Ooki Token (OOKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ooki Token (OOKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ooki Token (OOKI) Information Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. Officiel hjemmeside: https://ooki.cc Hvidbog: https://ooki.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B Køb OOKI nu!

Ooki Token (OOKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ooki Token (OOKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Samlet udbud $ 13.84B $ 13.84B $ 13.84B Cirkulerende forsyning $ 13.72B $ 13.72B $ 13.72B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Alle tiders Høj: $ 0.05555 $ 0.05555 $ 0.05555 Alle tiders Lav: $ 0.000000904691232714 $ 0.000000904691232714 $ 0.000000904691232714 Nuværende pris: $ 0.0000000000019306 $ 0.0000000000019306 $ 0.0000000000019306 Få mere at vide om Ooki Token (OOKI) pris

Ooki Token (OOKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ooki Token (OOKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OOKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OOKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OOKI's tokenomics, kan du udforske OOKI tokens live-pris!

