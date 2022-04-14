Ondo DeFAI (ONDOAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ondo DeFAI (ONDOAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ondo DeFAI (ONDOAI) Information DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation. Officiel hjemmeside: https://ondoai.org/ Hvidbog: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 Køb ONDOAI nu!

Ondo DeFAI (ONDOAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ondo DeFAI (ONDOAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 221.00K $ 221.00K $ 221.00K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0098 $ 0.0098 $ 0.0098 Alle tiders Lav: $ 0.000352756619616063 $ 0.000352756619616063 $ 0.000352756619616063 Nuværende pris: $ 0.000221 $ 0.000221 $ 0.000221 Få mere at vide om Ondo DeFAI (ONDOAI) pris

Ondo DeFAI (ONDOAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ondo DeFAI (ONDOAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONDOAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONDOAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONDOAI's tokenomics, kan du udforske ONDOAI tokens live-pris!

Sådan køber du ONDOAI Er du interesseret i at tilføje Ondo DeFAI (ONDOAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ONDOAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ONDOAI på MEXC nu!

Ondo DeFAI (ONDOAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ONDOAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ONDOAI prishistorikken nu!

ONDOAI Prisprediktion Vil du vide, hvor ONDOAI måske er på vej hen? Vores ONDOAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ONDOAI Tokens prisprediktion nu!

