Open Meta City (OMZ) Information Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities. Officiel hjemmeside: https://openmeta.city Hvidbog: https://openmetacity.gitbook.io Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676

Open Meta City (OMZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Open Meta City (OMZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Alle tiders Høj: $ 1 $ 1 $ 1 Alle tiders Lav: $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 Nuværende pris: $ 0.03985 $ 0.03985 $ 0.03985

Open Meta City (OMZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Open Meta City (OMZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Sådan køber du OMZ Er du interesseret i at tilføje Open Meta City (OMZ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OMZ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Open Meta City (OMZ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OMZ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

OMZ Prisprediktion Vil du vide, hvor OMZ måske er på vej hen? Vores OMZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

