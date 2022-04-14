Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doge Eat Doge (OMNOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doge Eat Doge (OMNOM) Information Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Officiel hjemmeside: https://omnomtoken.dog/ Block Explorer: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Køb OMNOM nu!

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doge Eat Doge (OMNOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.27M $ 15.27M $ 15.27M Alle tiders Høj: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 Alle tiders Lav: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 Nuværende pris: $ 0.0000000152691 $ 0.0000000152691 $ 0.0000000152691 Få mere at vide om Doge Eat Doge (OMNOM) pris

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doge Eat Doge (OMNOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMNOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMNOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMNOM's tokenomics, kan du udforske OMNOM tokens live-pris!

Sådan køber du OMNOM Er du interesseret i at tilføje Doge Eat Doge (OMNOM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OMNOM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OMNOM på MEXC nu!

Doge Eat Doge (OMNOM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OMNOM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OMNOM prishistorikken nu!

OMNOM Prisprediktion Vil du vide, hvor OMNOM måske er på vej hen? Vores OMNOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OMNOM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!