OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i OMNIA Protocol (OMNIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OMNIA Protocol (OMNIA) Information OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. Officiel hjemmeside: https://omniatech.io Hvidbog: https://whitepaper.omniatech.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Køb OMNIA nu!

OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OMNIA Protocol (OMNIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Alle tiders Høj: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 Alle tiders Lav: $ 0.009806292836582667 $ 0.009806292836582667 $ 0.009806292836582667 Nuværende pris: $ 0.01156 $ 0.01156 $ 0.01156 Få mere at vide om OMNIA Protocol (OMNIA) pris

OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OMNIA Protocol (OMNIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMNIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMNIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMNIA's tokenomics, kan du udforske OMNIA tokens live-pris!

Sådan køber du OMNIA Er du interesseret i at tilføje OMNIA Protocol (OMNIA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OMNIA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OMNIA på MEXC nu!

OMNIA Protocol (OMNIA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OMNIA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OMNIA prishistorikken nu!

OMNIA Prisprediktion Vil du vide, hvor OMNIA måske er på vej hen? Vores OMNIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OMNIA Tokens prisprediktion nu!

