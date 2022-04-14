Omni Network (OMNI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Omni Network (OMNI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Omni Network (OMNI) Information Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Officiel hjemmeside: https://omni.network/ Hvidbog: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Køb OMNI nu!

Omni Network (OMNI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Omni Network (OMNI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 137.22M $ 137.22M $ 137.22M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 Alle tiders Lav: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Nuværende pris: $ 3.981 $ 3.981 $ 3.981 Få mere at vide om Omni Network (OMNI) pris

Omni Network (OMNI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Omni Network (OMNI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMNI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMNI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMNI's tokenomics, kan du udforske OMNI tokens live-pris!

Sådan køber du OMNI Er du interesseret i at tilføje Omni Network (OMNI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OMNI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OMNI på MEXC nu!

Omni Network (OMNI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OMNI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OMNI prishistorikken nu!

OMNI Prisprediktion Vil du vide, hvor OMNI måske er på vej hen? Vores OMNI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OMNI Tokens prisprediktion nu!

