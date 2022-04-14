OpenLeverage (OLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i OpenLeverage (OLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OpenLeverage (OLE) Information OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely. Officiel hjemmeside: https://openleverage.finance Hvidbog: https://docs.openleverage.finance/main/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1B6e9c73beE68102d9dd4A2627f97bFf4183ab0A Køb OLE nu!

OpenLeverage (OLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OpenLeverage (OLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 188.63M $ 188.63M $ 188.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Alle tiders Høj: $ 5.0265 $ 5.0265 $ 5.0265 Alle tiders Lav: $ 0.004312858130636455 $ 0.004312858130636455 $ 0.004312858130636455 Nuværende pris: $ 0.006535 $ 0.006535 $ 0.006535 Få mere at vide om OpenLeverage (OLE) pris

OpenLeverage (OLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OpenLeverage (OLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OLE's tokenomics, kan du udforske OLE tokens live-pris!

