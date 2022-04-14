Space Nation (OIK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Space Nation (OIK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Space Nation (OIK) Information Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. Officiel hjemmeside: https://spacenation.online/ Hvidbog: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 Køb OIK nu!

Space Nation (OIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Space Nation (OIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.87M $ 10.87M $ 10.87M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 216.89M $ 216.89M $ 216.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.13M $ 50.13M $ 50.13M Alle tiders Høj: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Alle tiders Lav: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 Nuværende pris: $ 0.05013 $ 0.05013 $ 0.05013 Få mere at vide om Space Nation (OIK) pris

Space Nation (OIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Space Nation (OIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OIK's tokenomics, kan du udforske OIK tokens live-pris!

Space Nation (OIK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OIK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OIK prishistorikken nu!

OIK Prisprediktion Vil du vide, hvor OIK måske er på vej hen? Vores OIK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OIK Tokens prisprediktion nu!

