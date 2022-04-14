Oggy inu (OGGYETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oggy inu (OGGYETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oggy inu (OGGYETH) Information Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Officiel hjemmeside: https://oggyinu.com/ Hvidbog: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Køb OGGYETH nu!

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oggy inu (OGGYETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.47K $ 42.47K $ 42.47K Samlet udbud $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Cirkulerende forsyning $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 88.62K $ 88.62K $ 88.62K Alle tiders Høj: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Alle tiders Lav: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Nuværende pris: $ 0.000000211 $ 0.000000211 $ 0.000000211 Få mere at vide om Oggy inu (OGGYETH) pris

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oggy inu (OGGYETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OGGYETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OGGYETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OGGYETH's tokenomics, kan du udforske OGGYETH tokens live-pris!

