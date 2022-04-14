Orchai (OCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Orchai (OCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Orchai (OCH) Information Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms. Officiel hjemmeside: https://orchai.io Hvidbog: https://docs.orchai.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x19373ecbb4b8cc2253d70f2a246fa299303227ba Køb OCH nu!

Orchai (OCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Orchai (OCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Alle tiders Høj: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Alle tiders Lav: $ 0.03980542053345104 $ 0.03980542053345104 $ 0.03980542053345104 Nuværende pris: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Få mere at vide om Orchai (OCH) pris

Orchai (OCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Orchai (OCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCH's tokenomics, kan du udforske OCH tokens live-pris!

Sådan køber du OCH Er du interesseret i at tilføje Orchai (OCH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OCH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OCH på MEXC nu!

Orchai (OCH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OCH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OCH prishistorikken nu!

OCH Prisprediktion Vil du vide, hvor OCH måske er på vej hen? Vores OCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OCH Tokens prisprediktion nu!

