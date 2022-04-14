Nyan Cat (NYAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nyan Cat (NYAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nyan Cat (NYAN) Information BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere. Block Explorer: https://solscan.io/token/CMx7yon2cLzHcXqgHsKJhuU3MmME6noWLQk2rAycBAGS Køb NYAN nu!

Nyan Cat (NYAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nyan Cat (NYAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.013481 $ 0.013481 $ 0.013481 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.002143 $ 0.002143 $ 0.002143 Få mere at vide om Nyan Cat (NYAN) pris

Nyan Cat (NYAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nyan Cat (NYAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NYAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NYAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NYAN's tokenomics, kan du udforske NYAN tokens live-pris!

Sådan køber du NYAN Er du interesseret i at tilføje Nyan Cat (NYAN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NYAN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NYAN på MEXC nu!

Nyan Cat (NYAN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NYAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NYAN prishistorikken nu!

NYAN Prisprediktion Vil du vide, hvor NYAN måske er på vej hen? Vores NYAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NYAN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!