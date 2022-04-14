Numerico (NWC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Numerico (NWC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Numerico (NWC) Information Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Officiel hjemmeside: https://numerico.ai/ Hvidbog: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2 Køb NWC nu!

Numerico (NWC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Numerico (NWC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Alle tiders Lav: $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 Nuværende pris: $ 0.01952 $ 0.01952 $ 0.01952 Få mere at vide om Numerico (NWC) pris

Numerico (NWC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Numerico (NWC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NWC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NWC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NWC's tokenomics, kan du udforske NWC tokens live-pris!

Numerico (NWC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NWC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NWC prishistorikken nu!

NWC Prisprediktion Vil du vide, hvor NWC måske er på vej hen? Vores NWC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NWC Tokens prisprediktion nu!

