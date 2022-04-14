Nura Labs (NURA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nura Labs (NURA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nura Labs (NURA) Information Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Officiel hjemmeside: https://nura.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 Køb NURA nu!

Nura Labs (NURA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nura Labs (NURA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Alle tiders Høj: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 Alle tiders Lav: $ 0.000137999625359334 $ 0.000137999625359334 $ 0.000137999625359334 Nuværende pris: $ 0.0001208 $ 0.0001208 $ 0.0001208 Få mere at vide om Nura Labs (NURA) pris

Nura Labs (NURA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nura Labs (NURA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NURA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NURA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NURA's tokenomics, kan du udforske NURA tokens live-pris!

