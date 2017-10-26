NULS (NULS) Tokenomics Få vigtig indsigt i NULS (NULS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NULS (NULS) Information NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Officiel hjemmeside: https://nuls.io Hvidbog: https://docs.nuls.io Block Explorer: https://nulscan.io Køb NULS nu!

NULS (NULS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NULS (NULS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 113.45M $ 113.45M $ 113.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Alle tiders Høj: $ 2.1725 $ 2.1725 $ 2.1725 Alle tiders Lav: $ 0.01324560246211443 $ 0.01324560246211443 $ 0.01324560246211443 Nuværende pris: $ 0.0153 $ 0.0153 $ 0.0153 Få mere at vide om NULS (NULS) pris

NULS (NULS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NULS (NULS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NULS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NULS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NULS's tokenomics, kan du udforske NULS tokens live-pris!

Sådan køber du NULS Er du interesseret i at tilføje NULS (NULS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NULS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NULS på MEXC nu!

NULS (NULS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NULS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NULS prishistorikken nu!

NULS Prisprediktion Vil du vide, hvor NULS måske er på vej hen? Vores NULS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NULS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!