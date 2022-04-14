Neutron (NTRN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neutron (NTRN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neutron (NTRN) Information Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub. Officiel hjemmeside: https://neutron.org/ Hvidbog: https://docs.neutron.org/ Block Explorer: https://mintscan.io/neutron Køb NTRN nu!

Neutron (NTRN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neutron (NTRN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.58M $ 55.58M $ 55.58M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 609.95M $ 609.95M $ 609.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 91.13M $ 91.13M $ 91.13M Alle tiders Høj: $ 2 $ 2 $ 2 Alle tiders Lav: $ 0.07503218366777537 $ 0.07503218366777537 $ 0.07503218366777537 Nuværende pris: $ 0.09113 $ 0.09113 $ 0.09113 Få mere at vide om Neutron (NTRN) pris

Neutron (NTRN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neutron (NTRN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NTRN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NTRN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NTRN's tokenomics, kan du udforske NTRN tokens live-pris!

Sådan køber du NTRN Er du interesseret i at tilføje Neutron (NTRN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NTRN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NTRN på MEXC nu!

Neutron (NTRN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NTRN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NTRN prishistorikken nu!

NTRN Prisprediktion Vil du vide, hvor NTRN måske er på vej hen? Vores NTRN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NTRN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!