Neuron (NRN) Information ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN. Officiel hjemmeside: https://nrnagents.ai Hvidbog: https://whitepaper.nrnagents.ai/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905 Køb NRN nu!

Neuron (NRN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neuron (NRN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.89M $ 40.89M $ 40.89M Alle tiders Høj: $ 0.29968 $ 0.29968 $ 0.29968 Alle tiders Lav: $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 Nuværende pris: $ 0.04089 $ 0.04089 $ 0.04089 Få mere at vide om Neuron (NRN) pris

Neuron (NRN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neuron (NRN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NRN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NRN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NRN's tokenomics, kan du udforske NRN tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Neuron (NRN) til din portefølje?

Neuron (NRN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NRN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NRN prishistorikken nu!

Vil du vide, hvor NRN måske er på vej hen? Vores NRN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

