Blast Royale (NOOB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blast Royale (NOOB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blast Royale (NOOB) Information Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Officiel hjemmeside: https://www.blastroyale.com/ Hvidbog: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Køb NOOB nu!

Blast Royale (NOOB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blast Royale (NOOB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.08K $ 55.08K $ 55.08K Alle tiders Høj: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 Alle tiders Lav: $ 0.000069376298517014 $ 0.000069376298517014 $ 0.000069376298517014 Nuværende pris: $ 0.00010758 $ 0.00010758 $ 0.00010758 Få mere at vide om Blast Royale (NOOB) pris

Blast Royale (NOOB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blast Royale (NOOB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOOB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOOB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOOB's tokenomics, kan du udforske NOOB tokens live-pris!

Sådan køber du NOOB Er du interesseret i at tilføje Blast Royale (NOOB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NOOB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NOOB på MEXC nu!

Blast Royale (NOOB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NOOB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NOOB prishistorikken nu!

NOOB Prisprediktion Vil du vide, hvor NOOB måske er på vej hen? Vores NOOB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOOB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!