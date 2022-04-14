NOI Exchange (NOI) Tokenomics Få vigtig indsigt i NOI Exchange (NOI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NOI Exchange (NOI) Information NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Officiel hjemmeside: https://www.noiexchange.net/ Hvidbog: https://www.dropbox.com/scl/fi/xugr8h4klbhaglmswzs53/NOI-PITCH-DECK-04.25.pdf?rlkey=7heln6v3k1bxlykti6hglshs8&e=1&st=hmpelxuu&dl=0 Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x4793405c2231d8646f8ee79e120c230c574b0c4b Køb NOI nu!

NOI Exchange (NOI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NOI Exchange (NOI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0064 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00000243 $ 0.00000243 $ 0.00000243 Få mere at vide om NOI Exchange (NOI) pris

NOI Exchange (NOI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NOI Exchange (NOI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOI's tokenomics, kan du udforske NOI tokens live-pris!

Sådan køber du NOI Er du interesseret i at tilføje NOI Exchange (NOI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NOI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NOI på MEXC nu!

NOI Exchange (NOI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NOI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NOI prishistorikken nu!

NOI Prisprediktion Vil du vide, hvor NOI måske er på vej hen? Vores NOI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOI Tokens prisprediktion nu!

