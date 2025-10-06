UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Nobody Sausage pris i dag er 0.0000000000000415 USD. Følg med i realtid NOBODYETH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NOBODYETH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Nobody Sausage pris i dag er 0.0000000000000415 USD. Følg med i realtid NOBODYETH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NOBODYETH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NOBODYETH

NOBODYETH Prisinfo

Hvad er NOBODYETH

NOBODYETH Officiel hjemmeside

NOBODYETH Tokenomics

NOBODYETH Prisprognose

NOBODYETH Historik

NOBODYETH Købsguide

NOBODYETH-til-fiat-valutaomregner

NOBODYETH Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Nobody Sausage Logo

Nobody Sausage-kurs(NOBODYETH)

1 NOBODYETH til USD direkte pris:

$0.0000000000000415
$0.0000000000000415$0.0000000000000415
+27.30%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:59:08 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000000000000311
$ 0.0000000000000311$ 0.0000000000000311
24H lav
$ 0.0000000000000435
$ 0.0000000000000435$ 0.0000000000000435
24H høj

$ 0.0000000000000311
$ 0.0000000000000311$ 0.0000000000000311

$ 0.0000000000000435
$ 0.0000000000000435$ 0.0000000000000435

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

+11.26%

+27.30%

+9.21%

+9.21%

Nobody Sausage (NOBODYETH) realtidsprisen er $ 0.0000000000000415. I løbet af de sidste 24 timer har NOBODYETH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000000000000311 og et højdepunkt på $ 0.0000000000000435, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NOBODYETHs højeste pris nogensinde er $ 0.000000000001263041, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000000000000077209.

Når det gælder kortsigtet performance, NOBODYETH har ændret sig med +11.26% i løbet af den sidste time, +27.30% i løbet af 24 timer og +9.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Markedsinformation

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.56K
$ 2.56K$ 2.56K

$ 17.43K
$ 17.43K$ 17.43K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Nobody Sausage er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 2.56K. Det cirkulerende forsyning af NOBODYETH er 0.00, med et samlet udbud på 420000000000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.43K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Nobody Sausage i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000000000000089+27.30%
30 dage$ -0.0000000000000289-41.06%
60 dage$ -0.0000000000001585-79.25%
90 dage$ -0.0000000000001585-79.25%
Nobody Sausage Prisændring i dag

I dag NOBODYETH blev der registreret en ændring på $ +0.0000000000000089 (+27.30%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Nobody Sausage 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0000000000000289 (-41.06%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Nobody Sausage 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage NOBODYETH sås en ændring af $ -0.0000000000001585 (-79.25%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Nobody Sausage 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0000000000001585 (-79.25%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Tjek Nobody SausagePrishistorik-siden nu.

Hvad er Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineNobody Sausageinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekNOBODYETHtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Nobody Sausage på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Nobody Sausage købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Nobody Sausage Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Nobody Sausage (NOBODYETH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Nobody Sausage (NOBODYETH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Nobody Sausage.

Tjek Nobody Sausage prisprediktion nu!

Nobody Sausage (NOBODYETH) Tokenomics

At forstå tokenomics for Nobody Sausage (NOBODYETH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NOBODYETH Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Nobody Sausage (NOBODYETH)

Leder du efter, hvordan du køber Nobody Sausage? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Nobody Sausage på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

NOBODYETH til lokale valutaer

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til VND
0.0000000010920725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til AUD
A$0.00000000000006308
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til GBP
0.00000000000003154
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til EUR
0.00000000000003569
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til USD
$0.0000000000000415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MYR
RM0.000000000000173885
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til TRY
0.000000000001744245
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til JPY
¥0.0000000000063495
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til ARS
ARS$0.00000000005954088
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til RUB
0.000000000003336185
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til INR
0.000000000003683955
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til IDR
Rp0.00000000069166639
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til PHP
0.000000000002435635
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til EGP
￡E.0.000000000001960045
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BRL
R$0.000000000000222855
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til CAD
C$0.0000000000000581
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BDT
0.00000000000507628
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til NGN
0.00000000005997082
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til COP
$0.000000000159615225
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til ZAR
R.0.000000000000720855
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til UAH
0.000000000001740925
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til TZS
T.Sh.0.00000000010171567
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til VES
Bs0.0000000000091715
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til CLP
$0.000000000039093
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til PKR
Rs0.0000000000117196
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til KZT
0.00000000002191117
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til THB
฿0.00000000000133713
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til TWD
NT$0.000000000001277785
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til AED
د.إ0.000000000000152305
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til CHF
Fr0.0000000000000332
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til HKD
HK$0.000000000000322455
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til AMD
֏0.00000000001582727
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MAD
.د.م0.000000000000383045
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MXN
$0.00000000000077024
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til SAR
ريال0.000000000000155625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til ETB
Br0.000000000006375645
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til KES
KSh0.00000000000534686
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til JOD
د.أ0.0000000000000294235
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til PLN
0.00000000000015272
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til RON
лв0.000000000000183015
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til SEK
kr0.00000000000039342
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BGN
лв0.000000000000070135
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til HUF
Ft0.000000000013963505
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til CZK
0.000000000000875235
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til KWD
د.ك0.0000000000000126575
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til ILS
0.000000000000134875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BOB
Bs0.000000000000286765
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til AZN
0.00000000000007055
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til TJS
SM0.00000000000038097
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til GEL
0.000000000000112465
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til AOA
Kz0.000000000038038485
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BHD
.د.ب0.0000000000000155625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BMD
$0.0000000000000415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til DKK
kr0.000000000000268505
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til HNL
L0.00000000000108813
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MUR
0.00000000000189821
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til NAD
$0.000000000000717535
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til NOK
kr0.00000000000041998
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til NZD
$0.00000000000007221
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til PAB
B/.0.0000000000000415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til PGK
K0.0000000000001743
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til QAR
ر.ق0.000000000000150645
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til RSD
дин.0.00000000000421557
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til UZS
soʻm0.00000000049404754
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til ALL
L0.000000000003464835
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til ANG
ƒ0.000000000000074285
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til AWG
ƒ0.000000000000074285
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BBD
$0.000000000000083
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BAM
KM0.00000000000006972
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BIF
Fr0.0000000001213045
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BND
$0.000000000000053535
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BSD
$0.0000000000000415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til JMD
$0.000000000006642075
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til KHR
0.000000000166
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til KMF
Fr0.000000000017679
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til LAK
0.000000000902173895
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til LKR
රු0.00000000001259857
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MDL
L0.000000000000704255
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MGA
Ar0.00000000018609845
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MOP
P0.000000000000332415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MVR
0.00000000000063495
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MWK
MK0.00000000007179915
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til MZN
MT0.00000000000265185
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til NPR
रु0.00000000000586976
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til PYG
0.000000000294318
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til RWF
Fr0.0000000000602995
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til SBD
$0.000000000000341545
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til SCR
0.00000000000056689
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til SRD
$0.00000000000159775
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til SVC
$0.000000000000363125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til SZL
L0.000000000000717535
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til TMT
m0.00000000000014525
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til TND
د.ت0.000000000000122176
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til TTD
$0.000000000000280955
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til UGX
Sh0.000000000144088
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til XAF
Fr0.0000000000234475
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til XCD
$0.00000000000011205
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til XOF
Fr0.0000000000234475
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til XPF
Fr0.000000000004233
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BWP
P0.000000000000555685
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til BZD
$0.000000000000083415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til CVE
$0.000000000003944575
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til DJF
Fr0.0000000000073455
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til DOP
$0.00000000000265849
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til DZD
د.ج0.000000000005393755
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til FJD
$0.00000000000009379
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til GNF
Fr0.00000000035773
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til GTQ
Q0.00000000000031706
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til GYD
$0.00000000000869093
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) til ISK
kr0.000000000005146

Nobody Sausage Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Nobody Sausage, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Nobody Sausage hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Nobody Sausage

Hvor meget er Nobody Sausage (NOBODYETH) værd i dag?
Den direkte NOBODYETH pris i USD er 0.0000000000000415 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NOBODYETH til USD pris?
Den aktuelle pris på NOBODYETHtil USD er $ 0.0000000000000415. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Nobody Sausage?
Markedsværdien for NOBODYETH er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NOBODYETH?
Den cirkulerende forsyning af NOBODYETH er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NOBODYETH?
NOBODYETH opnåede en ATH-pris på 0.000000000001263041 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NOBODYETH?
NOBODYETH så en ATL-pris på 0.000000000000077209 USD.
Hvad er handelsvolumen for NOBODYETH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NOBODYETH er $ 2.56K USD.
Bliver NOBODYETH højere i år?
NOBODYETH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NOBODYETH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:59:08 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

NOBODYETH-til-USD Lommeregner

Beløb

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Handel NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.0000000000000415
$0.0000000000000415$0.0000000000000415
+27.30%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,922.86
$109,922.86$109,922.86

-0.33%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.76
$3,870.76$3,870.76

-0.63%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02857
$0.02857$0.02857

-4.92%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.52
$185.52$185.52

-0.48%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,922.86
$109,922.86$109,922.86

-0.33%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.76
$3,870.76$3,870.76

-0.63%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.52
$185.52$185.52

-0.48%

DASH Logo

DASH

DASH

$75.29
$75.29$75.29

+6.17%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.951
$19.951$19.951

+4.42%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06979
$0.06979$0.06979

+39.58%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000540
$0.000540$0.000540

+215.78%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004740
$0.00004740$0.00004740

+61.11%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004761
$0.0000000000004761$0.0000000000004761

+57.91%