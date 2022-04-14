Neuralink (NLINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neuralink (NLINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neuralink (NLINK) Information NLINK is a meme coin on BNB Smart Chain. Officiel hjemmeside: https://gmetrump.fun/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x33518f3e0beF8f1702d78E12f9c34955c941eb90 Køb NLINK nu!

Neuralink (NLINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neuralink (NLINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 284.30 $ 284.30 $ 284.30 Alle tiders Høj: $ 0.0000000000036963 $ 0.0000000000036963 $ 0.0000000000036963 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000000000006758 $ 0.0000000000006758 $ 0.0000000000006758 Få mere at vide om Neuralink (NLINK) pris

Neuralink (NLINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neuralink (NLINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NLINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NLINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NLINK's tokenomics, kan du udforske NLINK tokens live-pris!

Sådan køber du NLINK Er du interesseret i at tilføje Neuralink (NLINK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NLINK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Neuralink (NLINK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NLINK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NLINK prishistorikken nu!

NLINK Prisprediktion Vil du vide, hvor NLINK måske er på vej hen? Vores NLINK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NLINK Tokens prisprediktion nu!

