NIKA (NIKA) Information Alnair Finance is a crypto world where users can yield unlimited passive income through our yield optimizer, trading, launchpad and first P2E in ASTAR Network. Alnair Finance is the best choice among projects in ASTAR with features of Yield Optimizer, NFT, GameFi and profits from the best new protocol that launch at our launchpad. Officiel hjemmeside: https://alnair.finance/ Hvidbog: https://alnair.finance/whitepaper.pdf

NIKA (NIKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NIKA (NIKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIKA's tokenomics, kan du udforske NIKA tokens live-pris!

