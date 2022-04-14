Nigella Chain (NIGELLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nigella Chain (NIGELLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nigella Chain (NIGELLA) Information Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://nigella.io/ Hvidbog: https://nigella.io/file/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.nigella.io/ Køb NIGELLA nu!

Markedsværdi: $ 0.00
Samlet udbud --
Cirkulerende forsyning $ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): --
Alle tiders Høj: $ 105.001
Alle tiders Lav: $ 0.0500157372473887
Nuværende pris: $ 0.5367

Nigella Chain (NIGELLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nigella Chain (NIGELLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIGELLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIGELLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIGELLA's tokenomics, kan du udforske NIGELLA tokens live-pris!

Nigella Chain (NIGELLA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NIGELLA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NIGELLA prishistorikken nu!

NIGELLA Prisprediktion Vil du vide, hvor NIGELLA måske er på vej hen? Vores NIGELLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NIGELLA Tokens prisprediktion nu!

