Nibiru Chain (NIBI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nibiru Chain (NIBI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Nibiru Chain (NIBI) Information Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Officiel hjemmeside: https://www.nibiru.fi Block Explorer: https://nibiru.explorers.guru/ Køb NIBI nu!

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nibiru Chain (NIBI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.39M Samlet udbud $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 755.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.69M Alle tiders Høj: $ 0.989 Alle tiders Lav: $ 0.008783920049421697 Nuværende pris: $ 0.008457 Få mere at vide om Nibiru Chain (NIBI) pris

Nibiru Chain (NIBI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nibiru Chain (NIBI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIBI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIBI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIBI's tokenomics, kan du udforske NIBI tokens live-pris!

Sådan køber du NIBI Er du interesseret i at tilføje Nibiru Chain (NIBI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NIBI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Nibiru Chain (NIBI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NIBI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NIBI prishistorikken nu!

NIBI Prisprediktion Vil du vide, hvor NIBI måske er på vej hen? Vores NIBI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NIBI Tokens prisprediktion nu!

