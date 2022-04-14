Gold Fever (NGL) Tokenomics

Gold Fever (NGL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Gold Fever (NGL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Gold Fever (NGL) Information

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Officiel hjemmeside:
https://goldfever.io/
Hvidbog:
https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae

Gold Fever (NGL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gold Fever (NGL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Alle tiders Høj:
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
Gold Fever (NGL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Gold Fever (NGL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NGL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NGL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NGL's tokenomics, kan du udforske NGL tokens live-pris!

Sådan køber du NGL

Er du interesseret i at tilføje Gold Fever (NGL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NGL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Gold Fever (NGL) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for NGL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NGL Prisprediktion

Vil du vide, hvor NGL måske er på vej hen? Vores NGL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.