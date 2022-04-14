Gold Fever (NGL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gold Fever (NGL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gold Fever (NGL) Information Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate. Officiel hjemmeside: https://goldfever.io/ Hvidbog: https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae Køb NGL nu!

Gold Fever (NGL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gold Fever (NGL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.3742 $ 0.3742 $ 0.3742 Alle tiders Lav: $ 0.006298767142657136 $ 0.006298767142657136 $ 0.006298767142657136 Nuværende pris: $ 0.00986 $ 0.00986 $ 0.00986 Få mere at vide om Gold Fever (NGL) pris

Gold Fever (NGL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gold Fever (NGL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NGL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NGL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NGL's tokenomics, kan du udforske NGL tokens live-pris!

Sådan køber du NGL Er du interesseret i at tilføje Gold Fever (NGL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NGL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NGL på MEXC nu!

Gold Fever (NGL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NGL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NGL prishistorikken nu!

NGL Prisprediktion Vil du vide, hvor NGL måske er på vej hen? Vores NGL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NGL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!