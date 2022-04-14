Naga Coin (NGC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Naga Coin (NGC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Naga Coin (NGC) Information Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Officiel hjemmeside: https://nagacoin.io Hvidbog: https://docsend.com/view/srsg4zw Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 Køb NGC nu!

Naga Coin (NGC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Naga Coin (NGC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Alle tiders Lav: $ 0.006448210368096589 $ 0.006448210368096589 $ 0.006448210368096589 Nuværende pris: $ 0.00806 $ 0.00806 $ 0.00806 Få mere at vide om Naga Coin (NGC) pris

Naga Coin (NGC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Naga Coin (NGC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NGC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NGC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NGC's tokenomics, kan du udforske NGC tokens live-pris!

Sådan køber du NGC Er du interesseret i at tilføje Naga Coin (NGC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NGC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NGC på MEXC nu!

Naga Coin (NGC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NGC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NGC prishistorikken nu!

NGC Prisprediktion Vil du vide, hvor NGC måske er på vej hen? Vores NGC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NGC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!