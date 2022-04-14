NFT Combining (NFTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i NFT Combining (NFTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NFT Combining (NFTC) Information NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. Officiel hjemmeside: https://www.nftcombining.com/ Hvidbog: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 Køb NFTC nu!

NFT Combining (NFTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFT Combining (NFTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.12999 $ 0.12999 $ 0.12999 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00011222 $ 0.00011222 $ 0.00011222 Få mere at vide om NFT Combining (NFTC) pris

NFT Combining (NFTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFT Combining (NFTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFTC's tokenomics, kan du udforske NFTC tokens live-pris!

NFT Combining (NFTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NFTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NFTC prishistorikken nu!

NFTC Prisprediktion Vil du vide, hvor NFTC måske er på vej hen? Vores NFTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NFTC Tokens prisprediktion nu!

