Edu3Labs (NFE) Information Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone. Officiel hjemmeside: https://about.edu3labs.com/ Hvidbog: https://docs.edu3labs.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a Køb NFE nu!

Edu3Labs (NFE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Edu3Labs (NFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.76K $ 75.76K $ 75.76K Samlet udbud $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Cirkulerende forsyning $ 104.38M $ 104.38M $ 104.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 653.22K $ 653.22K $ 653.22K Alle tiders Høj: $ 0.37089 $ 0.37089 $ 0.37089 Alle tiders Lav: $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 Nuværende pris: $ 0.0007258 $ 0.0007258 $ 0.0007258 Få mere at vide om Edu3Labs (NFE) pris

Edu3Labs (NFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Edu3Labs (NFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFE's tokenomics, kan du udforske NFE tokens live-pris!

Sådan køber du NFE Er du interesseret i at tilføje Edu3Labs (NFE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NFE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NFE på MEXC nu!

Edu3Labs (NFE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NFE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NFE prishistorikken nu!

NFE Prisprediktion Vil du vide, hvor NFE måske er på vej hen? Vores NFE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NFE Tokens prisprediktion nu!

