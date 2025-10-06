UdvekslingDEX+
Den direkte Fortune Room pris i dag er 0.00000000000000000000026 USD. Følg med i realtid NEWFRT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NEWFRT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Fortune Room Logo

Fortune Room-kurs(NEWFRT)

1 NEWFRT til USD direkte pris:

$0.00000000000000000000026
$0.00000000000000000000026$0.00000000000000000000026
-57.37%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:57:46 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000000000000000000024
$ 0.00000000000000000000024$ 0.00000000000000000000024
24H lav
$ 0.00000000000000000000211
$ 0.00000000000000000000211$ 0.00000000000000000000211
24H høj

$ 0.00000000000000000000024
$ 0.00000000000000000000024$ 0.00000000000000000000024

$ 0.00000000000000000000211
$ 0.00000000000000000000211$ 0.00000000000000000000211

--
----

--
----

-10.35%

-57.37%

-100.00%

-100.00%

Fortune Room (NEWFRT) realtidsprisen er $ 0.00000000000000000000026. I løbet af de sidste 24 timer har NEWFRT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000000000000000000024 og et højdepunkt på $ 0.00000000000000000000211, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NEWFRTs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, NEWFRT har ændret sig med -10.35% i løbet af den sidste time, -57.37% i løbet af 24 timer og -100.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Fortune Room (NEWFRT) Markedsinformation

--
----

$ 530.13K
$ 530.13K$ 530.13K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Den nuværende markedsværdi på Fortune Room er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 530.13K. Det cirkulerende forsyning af NEWFRT er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Fortune Room (NEWFRT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Fortune Room i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000000000000000000003499-57.37%
30 dage$ -0.00000000013969999999974-100.00%
60 dage$ -0.00007999999999999999974-100.00%
90 dage$ -0.00007999999999999999974-100.00%
Fortune Room Prisændring i dag

I dag NEWFRT blev der registreret en ændring på $ -0.0000000000000000000003499 (-57.37%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Fortune Room 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000000013969999999974 (-100.00%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Fortune Room 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage NEWFRT sås en ændring af $ -0.00007999999999999999974 (-100.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Fortune Room 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00007999999999999999974 (-100.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Fortune Room (NEWFRT)?

Tjek Fortune RoomPrishistorik-siden nu.

Hvad er Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFortune Roominvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekNEWFRTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Fortune Room på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Fortune Room købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Fortune Room Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Fortune Room (NEWFRT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Fortune Room (NEWFRT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Fortune Room.

Tjek Fortune Room prisprediktion nu!

Fortune Room (NEWFRT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Fortune Room (NEWFRT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NEWFRT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Fortune Room (NEWFRT)

Leder du efter, hvordan du køber Fortune Room? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Fortune Room på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

NEWFRT til lokale valutaer

1 Fortune Room(NEWFRT) til VND
0.0000000000000000068419
1 Fortune Room(NEWFRT) til AUD
A$0.0000000000000000000003952
1 Fortune Room(NEWFRT) til GBP
0.0000000000000000000001976
1 Fortune Room(NEWFRT) til EUR
0.0000000000000000000002236
1 Fortune Room(NEWFRT) til USD
$0.00000000000000000000026
1 Fortune Room(NEWFRT) til MYR
RM0.0000000000000000000010894
1 Fortune Room(NEWFRT) til TRY
0.0000000000000000000109278
1 Fortune Room(NEWFRT) til JPY
¥0.00000000000000000003978
1 Fortune Room(NEWFRT) til ARS
ARS$0.0000000000000000003730272
1 Fortune Room(NEWFRT) til RUB
0.0000000000000000000209014
1 Fortune Room(NEWFRT) til INR
0.0000000000000000000230802
1 Fortune Room(NEWFRT) til IDR
Rp0.0000000000000000043333316
1 Fortune Room(NEWFRT) til PHP
0.0000000000000000000152594
1 Fortune Room(NEWFRT) til EGP
￡E.0.0000000000000000000122798
1 Fortune Room(NEWFRT) til BRL
R$0.0000000000000000000013962
1 Fortune Room(NEWFRT) til CAD
C$0.000000000000000000000364
1 Fortune Room(NEWFRT) til BDT
0.0000000000000000000318032
1 Fortune Room(NEWFRT) til NGN
0.0000000000000000003757208
1 Fortune Room(NEWFRT) til COP
$0.000000000000000000999999
1 Fortune Room(NEWFRT) til ZAR
R.0.0000000000000000000045162
1 Fortune Room(NEWFRT) til UAH
0.000000000000000000010907
1 Fortune Room(NEWFRT) til TZS
T.Sh.0.0000000000000000006372548
1 Fortune Room(NEWFRT) til VES
Bs0.00000000000000000005746
1 Fortune Room(NEWFRT) til CLP
$0.00000000000000000024492
1 Fortune Room(NEWFRT) til PKR
Rs0.000000000000000000073424
1 Fortune Room(NEWFRT) til KZT
0.0000000000000000001372748
1 Fortune Room(NEWFRT) til THB
฿0.0000000000000000000083772
1 Fortune Room(NEWFRT) til TWD
NT$0.0000000000000000000080054
1 Fortune Room(NEWFRT) til AED
د.إ0.0000000000000000000009542
1 Fortune Room(NEWFRT) til CHF
Fr0.000000000000000000000208
1 Fortune Room(NEWFRT) til HKD
HK$0.0000000000000000000020202
1 Fortune Room(NEWFRT) til AMD
֏0.0000000000000000000991588
1 Fortune Room(NEWFRT) til MAD
.د.م0.0000000000000000000023998
1 Fortune Room(NEWFRT) til MXN
$0.0000000000000000000048256
1 Fortune Room(NEWFRT) til SAR
ريال0.000000000000000000000975
1 Fortune Room(NEWFRT) til ETB
Br0.0000000000000000000399438
1 Fortune Room(NEWFRT) til KES
KSh0.0000000000000000000334984
1 Fortune Room(NEWFRT) til JOD
د.أ0.00000000000000000000018434
1 Fortune Room(NEWFRT) til PLN
0.0000000000000000000009568
1 Fortune Room(NEWFRT) til RON
лв0.0000000000000000000011466
1 Fortune Room(NEWFRT) til SEK
kr0.0000000000000000000024648
1 Fortune Room(NEWFRT) til BGN
лв0.0000000000000000000004394
1 Fortune Room(NEWFRT) til HUF
Ft0.0000000000000000000874822
1 Fortune Room(NEWFRT) til CZK
0.0000000000000000000054834
1 Fortune Room(NEWFRT) til KWD
د.ك0.0000000000000000000000793
1 Fortune Room(NEWFRT) til ILS
0.000000000000000000000845
1 Fortune Room(NEWFRT) til BOB
Bs0.0000000000000000000017966
1 Fortune Room(NEWFRT) til AZN
0.000000000000000000000442
1 Fortune Room(NEWFRT) til TJS
SM0.0000000000000000000023868
1 Fortune Room(NEWFRT) til GEL
0.0000000000000000000007046
1 Fortune Room(NEWFRT) til AOA
Kz0.0000000000000000002383134
1 Fortune Room(NEWFRT) til BHD
.د.ب0.0000000000000000000000975
1 Fortune Room(NEWFRT) til BMD
$0.00000000000000000000026
1 Fortune Room(NEWFRT) til DKK
kr0.0000000000000000000016822
1 Fortune Room(NEWFRT) til HNL
L0.0000000000000000000068172
1 Fortune Room(NEWFRT) til MUR
0.0000000000000000000118924
1 Fortune Room(NEWFRT) til NAD
$0.0000000000000000000044954
1 Fortune Room(NEWFRT) til NOK
kr0.0000000000000000000026312
1 Fortune Room(NEWFRT) til NZD
$0.0000000000000000000004524
1 Fortune Room(NEWFRT) til PAB
B/.0.00000000000000000000026
1 Fortune Room(NEWFRT) til PGK
K0.000000000000000000001092
1 Fortune Room(NEWFRT) til QAR
ر.ق0.0000000000000000000009438
1 Fortune Room(NEWFRT) til RSD
дин.0.0000000000000000000264108
1 Fortune Room(NEWFRT) til UZS
soʻm0.0000000000000000030952376
1 Fortune Room(NEWFRT) til ALL
L0.0000000000000000000217074
1 Fortune Room(NEWFRT) til ANG
ƒ0.0000000000000000000004654
1 Fortune Room(NEWFRT) til AWG
ƒ0.0000000000000000000004654
1 Fortune Room(NEWFRT) til BBD
$0.00000000000000000000052
1 Fortune Room(NEWFRT) til BAM
KM0.0000000000000000000004368
1 Fortune Room(NEWFRT) til BIF
Fr0.00000000000000000075998
1 Fortune Room(NEWFRT) til BND
$0.0000000000000000000003354
1 Fortune Room(NEWFRT) til BSD
$0.00000000000000000000026
1 Fortune Room(NEWFRT) til JMD
$0.000000000000000000041613
1 Fortune Room(NEWFRT) til KHR
0.00000000000000000104
1 Fortune Room(NEWFRT) til KMF
Fr0.00000000000000000011076
1 Fortune Room(NEWFRT) til LAK
0.0000000000000000056521738
1 Fortune Room(NEWFRT) til LKR
රු0.0000000000000000000789308
1 Fortune Room(NEWFRT) til MDL
L0.0000000000000000000044122
1 Fortune Room(NEWFRT) til MGA
Ar0.000000000000000001165918
1 Fortune Room(NEWFRT) til MOP
P0.0000000000000000000020826
1 Fortune Room(NEWFRT) til MVR
0.000000000000000000003978
1 Fortune Room(NEWFRT) til MWK
MK0.000000000000000000449826
1 Fortune Room(NEWFRT) til MZN
MT0.000000000000000000016614
1 Fortune Room(NEWFRT) til NPR
रु0.0000000000000000000367744
1 Fortune Room(NEWFRT) til PYG
0.00000000000000000184392
1 Fortune Room(NEWFRT) til RWF
Fr0.00000000000000000037778
1 Fortune Room(NEWFRT) til SBD
$0.0000000000000000000021398
1 Fortune Room(NEWFRT) til SCR
0.0000000000000000000035516
1 Fortune Room(NEWFRT) til SRD
$0.00000000000000000001001
1 Fortune Room(NEWFRT) til SVC
$0.000000000000000000002275
1 Fortune Room(NEWFRT) til SZL
L0.0000000000000000000044954
1 Fortune Room(NEWFRT) til TMT
m0.00000000000000000000091
1 Fortune Room(NEWFRT) til TND
د.ت0.00000000000000000000076544
1 Fortune Room(NEWFRT) til TTD
$0.0000000000000000000017602
1 Fortune Room(NEWFRT) til UGX
Sh0.00000000000000000090272
1 Fortune Room(NEWFRT) til XAF
Fr0.0000000000000000001469
1 Fortune Room(NEWFRT) til XCD
$0.000000000000000000000702
1 Fortune Room(NEWFRT) til XOF
Fr0.0000000000000000001469
1 Fortune Room(NEWFRT) til XPF
Fr0.00000000000000000002652
1 Fortune Room(NEWFRT) til BWP
P0.0000000000000000000034814
1 Fortune Room(NEWFRT) til BZD
$0.0000000000000000000005226
1 Fortune Room(NEWFRT) til CVE
$0.000000000000000000024713
1 Fortune Room(NEWFRT) til DJF
Fr0.00000000000000000004602
1 Fortune Room(NEWFRT) til DOP
$0.0000000000000000000166556
1 Fortune Room(NEWFRT) til DZD
د.ج0.0000000000000000000337922
1 Fortune Room(NEWFRT) til FJD
$0.0000000000000000000005876
1 Fortune Room(NEWFRT) til GNF
Fr0.0000000000000000022412
1 Fortune Room(NEWFRT) til GTQ
Q0.0000000000000000000019864
1 Fortune Room(NEWFRT) til GYD
$0.0000000000000000000544492
1 Fortune Room(NEWFRT) til ISK
kr0.00000000000000000003224

Fortune Room Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Fortune Room, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Fortune Room

Hvor meget er Fortune Room (NEWFRT) værd i dag?
Den direkte NEWFRT pris i USD er 0.00000000000000000000026 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NEWFRT til USD pris?
Den aktuelle pris på NEWFRTtil USD er $ 0.00000000000000000000026. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Fortune Room?
Markedsværdien for NEWFRT er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NEWFRT?
Den cirkulerende forsyning af NEWFRT er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NEWFRT?
NEWFRT opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NEWFRT?
NEWFRT så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for NEWFRT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NEWFRT er $ 530.13K USD.
Bliver NEWFRT højere i år?
NEWFRT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NEWFRT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:57:46 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

