NeuroWeb AI (NEURO) Information NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. Officiel hjemmeside: https://neuroweb.ai/ Hvidbog: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token Block Explorer: https://neuroweb.subscan.io/ Køb NEURO nu!

NeuroWeb AI (NEURO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NeuroWeb AI (NEURO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.83M $ 18.83M $ 18.83M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 Nuværende pris: $ 0.01883 $ 0.01883 $ 0.01883 Få mere at vide om NeuroWeb AI (NEURO) pris

NeuroWeb AI (NEURO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NeuroWeb AI (NEURO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEURO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEURO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEURO's tokenomics, kan du udforske NEURO tokens live-pris!

NeuroWeb AI (NEURO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEURO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NEURO Prisprediktion Vil du vide, hvor NEURO måske er på vej hen? Vores NEURO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

