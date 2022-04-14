NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i NEIRO ETH (NEIROETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NEIRO ETH (NEIROETH) Information NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. Officiel hjemmeside: https://Neirocoin.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159 Køb NEIROETH nu!

NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NEIRO ETH (NEIROETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 119.54M $ 119.54M $ 119.54M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.54M $ 119.54M $ 119.54M Alle tiders Høj: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Alle tiders Lav: $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 Nuværende pris: $ 0.11954 $ 0.11954 $ 0.11954 Få mere at vide om NEIRO ETH (NEIROETH) pris

NEIRO ETH (NEIROETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NEIRO ETH (NEIROETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEIROETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEIROETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEIROETH's tokenomics, kan du udforske NEIROETH tokens live-pris!

NEIRO ETH (NEIROETH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEIROETH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NEIROETH prishistorikken nu!

