Neurashi (NEI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Neurashi (NEI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Neurashi (NEI) Information Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Officiel hjemmeside: https://neurashi.com/ Hvidbog: https://neurashi.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK Køb NEI nu!

Neurashi (NEI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Neurashi (NEI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 438.19K $ 438.19K $ 438.19K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 274.73M $ 274.73M $ 274.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Alle tiders Høj: $ 0.03864 $ 0.03864 $ 0.03864 Alle tiders Lav: $ 0.001392951750125191 $ 0.001392951750125191 $ 0.001392951750125191 Nuværende pris: $ 0.001595 $ 0.001595 $ 0.001595 Få mere at vide om Neurashi (NEI) pris

Neurashi (NEI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Neurashi (NEI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEI's tokenomics, kan du udforske NEI tokens live-pris!

Sådan køber du NEI Er du interesseret i at tilføje Neurashi (NEI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NEI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NEI på MEXC nu!

Neurashi (NEI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NEI prishistorikken nu!

NEI Prisprediktion Vil du vide, hvor NEI måske er på vej hen? Vores NEI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!