NeurochainAI (NCN) Information NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store. Officiel hjemmeside: https://neurochain.ai Hvidbog: https://docs.neurochain.ai Block Explorer: https://ncnscan.com Køb NCN nu!

NeurochainAI (NCN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NeurochainAI (NCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 182.74K $ 182.74K $ 182.74K Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Alle tiders Høj: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 Alle tiders Lav: $ 0.000503393810261776 $ 0.000503393810261776 $ 0.000503393810261776 Nuværende pris: $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 Få mere at vide om NeurochainAI (NCN) pris

NeurochainAI (NCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NeurochainAI (NCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NCN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NCN's tokenomics, kan du udforske NCN tokens live-pris!

NeurochainAI (NCN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NCN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NCN prishistorikken nu!

NCN Prisprediktion Vil du vide, hvor NCN måske er på vej hen? Vores NCN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NCN Tokens prisprediktion nu!

