nuco.cloud (NCDT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i nuco.cloud (NCDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

nuco.cloud (NCDT) Information

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

Officiel hjemmeside:
https://nuco.cloud/
Hvidbog:
https://nuco.cloud/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe0c8b298db4cffe05d1bea0bb1ba414522b33c1b

nuco.cloud (NCDT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for nuco.cloud (NCDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.20M
Samlet udbud
$ 50.00M
Cirkulerende forsyning
$ 50.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.20M
Alle tiders Høj:
$ 1.4036
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.0439
nuco.cloud (NCDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for nuco.cloud (NCDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal NCDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange NCDT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår NCDT's tokenomics, kan du udforske NCDT tokens live-pris!

Sådan køber du NCDT

Er du interesseret i at tilføje nuco.cloud (NCDT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NCDT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

nuco.cloud (NCDT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for NCDT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

NCDT Prisprediktion

Vil du vide, hvor NCDT måske er på vej hen? Vores NCDT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.