NAWS.AI (NAWS) Tokenomics
NAWS.AI (NAWS) Information
NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market.
NAWS.AI (NAWS) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NAWS.AI (NAWS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
NAWS.AI (NAWS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for NAWS.AI (NAWS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal NAWS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange NAWS tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår NAWS's tokenomics, kan du udforske NAWS tokens live-pris!
Sådan køber du NAWS
Er du interesseret i at tilføje NAWS.AI (NAWS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NAWS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
NAWS.AI (NAWS) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for NAWS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
NAWS Prisprediktion
Vil du vide, hvor NAWS måske er på vej hen? Vores NAWS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
Køb NAWS.AI (NAWS)
Beløb
1 NAWS = 0.00088629 USD