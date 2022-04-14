NAWS.AI (NAWS) Tokenomics Få vigtig indsigt i NAWS.AI (NAWS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NAWS.AI (NAWS) Information NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market. Officiel hjemmeside: NAWS.AI Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/17Tenv4GwnRvx0PQaXm-q25NJp_EhIAg4/view?usp=sharing Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x726a54e04f394b6e44e58a2d7cb0fec61361d10e Køb NAWS nu!

NAWS.AI (NAWS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NAWS.AI (NAWS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.86M $ 8.86M $ 8.86M Alle tiders Høj: $ 0.002701 $ 0.002701 $ 0.002701 Alle tiders Lav: $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 Nuværende pris: $ 0.00088629 $ 0.00088629 $ 0.00088629 Få mere at vide om NAWS.AI (NAWS) pris

NAWS.AI (NAWS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NAWS.AI (NAWS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAWS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAWS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAWS's tokenomics, kan du udforske NAWS tokens live-pris!

Sådan køber du NAWS Er du interesseret i at tilføje NAWS.AI (NAWS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NAWS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

NAWS.AI (NAWS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NAWS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre.

NAWS Prisprediktion Vil du vide, hvor NAWS måske er på vej hen? Vores NAWS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

