Nettensor (NAO) Information Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. Officiel hjemmeside: https://nettensor.com Hvidbog: https://docs.nettensor.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d Køb NAO nu!

Nettensor (NAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nettensor (NAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 252.40K $ 252.40K $ 252.40K Alle tiders Høj: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Alle tiders Lav: $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 Nuværende pris: $ 0.002524 $ 0.002524 $ 0.002524 Få mere at vide om Nettensor (NAO) pris

Nettensor (NAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nettensor (NAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NAO's tokenomics, kan du udforske NAO tokens live-pris!

Nettensor (NAO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NAO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NAO prishistorikken nu!

NAO Prisprediktion Vil du vide, hvor NAO måske er på vej hen? Vores NAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NAO Tokens prisprediktion nu!

