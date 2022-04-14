N2T (N2T) Tokenomics Få vigtig indsigt i N2T (N2T), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

N2T (N2T) Information N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. Officiel hjemmeside: https://n2t.io/ Hvidbog: https://n2t.gitbook.io/main Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a Køb N2T nu!

N2T (N2T) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for N2T (N2T), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

N2T (N2T) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for N2T (N2T) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal N2T tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange N2T tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår N2T's tokenomics, kan du udforske N2T tokens live-pris!

Sådan køber du N2T Er du interesseret i at tilføje N2T (N2T) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe N2T, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber N2T på MEXC nu!

N2T (N2T) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for N2T hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk N2T prishistorikken nu!

N2T Prisprediktion Vil du vide, hvor N2T måske er på vej hen? Vores N2T prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se N2T Tokens prisprediktion nu!

