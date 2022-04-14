XEN Crypto (MXEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i XEN Crypto (MXEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XEN Crypto (MXEN) Information XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange. Officiel hjemmeside: https://xen.network/polygon Hvidbog: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x2ab0e9e4ee70fff1fb9d67031e44f6410170d00e Køb MXEN nu!

XEN Crypto (MXEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XEN Crypto (MXEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00000000006662 $ 0.00000000006662 $ 0.00000000006662 Få mere at vide om XEN Crypto (MXEN) pris

XEN Crypto (MXEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XEN Crypto (MXEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MXEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MXEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MXEN's tokenomics, kan du udforske MXEN tokens live-pris!

Sådan køber du MXEN Er du interesseret i at tilføje XEN Crypto (MXEN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MXEN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MXEN på MEXC nu!

XEN Crypto (MXEN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MXEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MXEN prishistorikken nu!

MXEN Prisprediktion Vil du vide, hvor MXEN måske er på vej hen? Vores MXEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MXEN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!