Musk It (MUSKIT) Information Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Officiel hjemmeside: https://www.muskit.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Køb MUSKIT nu!

Musk It (MUSKIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Musk It (MUSKIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 572.30K $ 572.30K $ 572.30K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 572.30K $ 572.30K $ 572.30K Alle tiders Høj: $ 0.34347 $ 0.34347 $ 0.34347 Alle tiders Lav: $ 0.000457484409921712 $ 0.000457484409921712 $ 0.000457484409921712 Nuværende pris: $ 0.0005723 $ 0.0005723 $ 0.0005723 Få mere at vide om Musk It (MUSKIT) pris

Musk It (MUSKIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Musk It (MUSKIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUSKIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUSKIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUSKIT's tokenomics, kan du udforske MUSKIT tokens live-pris!

Sådan køber du MUSKIT Er du interesseret i at tilføje Musk It (MUSKIT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MUSKIT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MUSKIT på MEXC nu!

Musk It (MUSKIT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MUSKIT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MUSKIT prishistorikken nu!

MUSKIT Prisprediktion Vil du vide, hvor MUSKIT måske er på vej hen? Vores MUSKIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUSKIT Tokens prisprediktion nu!

