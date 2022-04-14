Multichain (MULTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Multichain (MULTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Multichain (MULTI) Information Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3. Officiel hjemmeside: https://multichain.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 Køb MULTI nu!

Multichain (MULTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Multichain (MULTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Alle tiders Høj: $ 25.05 $ 25.05 $ 25.05 Alle tiders Lav: $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 Nuværende pris: $ 0.0803 $ 0.0803 $ 0.0803 Få mere at vide om Multichain (MULTI) pris

Multichain (MULTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Multichain (MULTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MULTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MULTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MULTI's tokenomics, kan du udforske MULTI tokens live-pris!

