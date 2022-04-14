Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomics

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Information

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Officiel hjemmeside:
https://mudol2.com/
Hvidbog:
https://docs.heroblaze3kd.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi:
$ 14.61K
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 21.75M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.645
Alle tiders Lav:
$ 0.00090109309026035
Nuværende pris:
$ 0.000672
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MUDOL2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MUDOL2 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MUDOL2's tokenomics, kan du udforske MUDOL2 tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.