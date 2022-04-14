Mubarakah (MUBARAKAH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mubarakah (MUBARAKAH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mubarakah (MUBARAKAH) Information Narrative of Women's Blessings for Eid in the Middle East Officiel hjemmeside: https://dexscreener.com/bsc/0xacb622435b634e75b61473be6f839c46e36bd754 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3199A64Bc8aaBDFd9A3937a346CC59c3d81D8a9a Køb MUBARAKAH nu!

Mubarakah (MUBARAKAH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mubarakah (MUBARAKAH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Alle tiders Høj: $ 0.03859 $ 0.03859 $ 0.03859 Alle tiders Lav: $ 0.00007767077731412 $ 0.00007767077731412 $ 0.00007767077731412 Nuværende pris: $ 0.0012665 $ 0.0012665 $ 0.0012665 Få mere at vide om Mubarakah (MUBARAKAH) pris

Mubarakah (MUBARAKAH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mubarakah (MUBARAKAH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUBARAKAH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUBARAKAH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUBARAKAH's tokenomics, kan du udforske MUBARAKAH tokens live-pris!

Mubarakah (MUBARAKAH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MUBARAKAH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MUBARAKAH prishistorikken nu!

MUBARAKAH Prisprediktion Vil du vide, hvor MUBARAKAH måske er på vej hen? Vores MUBARAKAH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUBARAKAH Tokens prisprediktion nu!

