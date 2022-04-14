Meta Plus Token (MTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Meta Plus Token (MTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Meta Plus Token (MTS) Information Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company. Officiel hjemmeside: https://metaplustoken.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3 Køb MTS nu!

Meta Plus Token (MTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meta Plus Token (MTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 362.50K $ 362.50K $ 362.50K Alle tiders Høj: $ 0.05321 $ 0.05321 $ 0.05321 Alle tiders Lav: $ 0.001300992190346671 $ 0.001300992190346671 $ 0.001300992190346671 Nuværende pris: $ 0.00145 $ 0.00145 $ 0.00145 Få mere at vide om Meta Plus Token (MTS) pris

Meta Plus Token (MTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meta Plus Token (MTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTS's tokenomics, kan du udforske MTS tokens live-pris!

Sådan køber du MTS Er du interesseret i at tilføje Meta Plus Token (MTS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MTS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MTS på MEXC nu!

Meta Plus Token (MTS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MTS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MTS prishistorikken nu!

MTS Prisprediktion Vil du vide, hvor MTS måske er på vej hen? Vores MTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MTS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!