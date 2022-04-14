CoinMusme (MSM) Tokenomics Få vigtig indsigt i CoinMusme (MSM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CoinMusme (MSM) Information Musme Coin forms the foundation of CoinMusme - a name that translates to 'Coin Girls' or 'CoinWaifu' in English. This anime-inspired blockchain game, emerging from Japan, puts a unique spin on cryptocurrency characters. CoinMusme brings popular tokens like Ethereum, Dogecoin, and Matic to life as interactive idol characters, aiming to breathe fresh excitement into the Play to Earn gaming experience. Officiel hjemmeside: https://coinmusme.com/en/ Hvidbog: https://coin-musme.gitbook.io/coin-musme-white-paper/english-1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2C3b62CdeaB213ff58ad24fe8bBDF224c7F66Dce

CoinMusme (MSM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CoinMusme (MSM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.067848 $ 0.067848 $ 0.067848 Alle tiders Lav: $ 0.001452082920178573 $ 0.001452082920178573 $ 0.001452082920178573 Nuværende pris: $ 0.00763 $ 0.00763 $ 0.00763 Få mere at vide om CoinMusme (MSM) pris

CoinMusme (MSM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CoinMusme (MSM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSM's tokenomics, kan du udforske MSM tokens live-pris!

CoinMusme (MSM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MSM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MSM prishistorikken nu!

MSM Prisprediktion Vil du vide, hvor MSM måske er på vej hen? Vores MSM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MSM Tokens prisprediktion nu!

