MSDG (MSDG) Information MSDG is designed to offer a compelling mix of puzzle-solving, strategy, and blockchain-based incentives. Here are the core features that set it apart: Puzzle-Based Gameplay (Telegram Mini-App), Card Battle Expansion, Blockchain-Powered Economy, Decentralized Ownership & Fair Play, Multi-Phase Development. Mystic The Gathering is more than just a game—it’s a digital world where strategy, magic, and technology merge, offering players a unique and rewarding experience. Officiel hjemmeside: https://www.msdg.xyz/ Hvidbog: https://mystic-the-gathering.gitbook.io/mystic-the-gathering Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x914eb678e9868b7d79acaec7a3aa739a7935ab5d Køb MSDG nu!

MSDG (MSDG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MSDG (MSDG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.02297 $ 0.02297 $ 0.02297 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00000016 $ 0.00000016 $ 0.00000016 Få mere at vide om MSDG (MSDG) pris

MSDG (MSDG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MSDG (MSDG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSDG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSDG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSDG's tokenomics, kan du udforske MSDG tokens live-pris!

Sådan køber du MSDG Er du interesseret i at tilføje MSDG (MSDG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MSDG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MSDG på MEXC nu!

MSDG (MSDG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MSDG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MSDG prishistorikken nu!

MSDG Prisprediktion Vil du vide, hvor MSDG måske er på vej hen? Vores MSDG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MSDG Tokens prisprediktion nu!

