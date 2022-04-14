Misbloc (MSB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Misbloc (MSB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Misbloc (MSB) Information MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. Officiel hjemmeside: http://misblock.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 Køb MSB nu!

Misbloc (MSB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Misbloc (MSB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 460.47K $ 460.47K $ 460.47K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 199.02M $ 199.02M $ 199.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0023137 $ 0.0023137 $ 0.0023137 Få mere at vide om Misbloc (MSB) pris

Misbloc (MSB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Misbloc (MSB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSB's tokenomics, kan du udforske MSB tokens live-pris!

Sådan køber du MSB Er du interesseret i at tilføje Misbloc (MSB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MSB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MSB på MEXC nu!

Misbloc (MSB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MSB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MSB prishistorikken nu!

MSB Prisprediktion Vil du vide, hvor MSB måske er på vej hen? Vores MSB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MSB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!